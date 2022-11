Ralf Schumacher ziet Mercedes als perfecte tussenstap voor Mick Schumacher

Mick Schumacher zit aankomend seizoen zonder stoeltje in de Formule 1. De jonge Duitser kreeg geen nieuw contract bij Haas en werd vervangen door Nico Hülkenberg. Schumacher aast nu op een reservestoeltje bij Mercedes en volgens zijn oom Ralf Schumacher is dit een slimme zet.

Mick Schumacher kende dit jaar een zeer lastig seizoen bij het team van Haas. De Duitser crashte meerdere keren zeer hard en werd veelvuldig verslagen door zijn teamgenoot Kevin Magnussen. Schumacher scoorde wel zijn eerste punten maar dit bleek niet genoeg te zijn voor een nieuw contract bij de Amerikaanse renstal. Ook zijn contract bij het juniorenteam van Ferrari liep af, hierdoor kan hij nu gaan en staan waar hij maar wil.

Tussenstap

Het team van Mercedes toonde eerder al verregaande interesse in Schumacher, echter is er nog niets getekend. Micks oom Ralf Schumacher vindt dit in ieder geval een slimme zet. Bij de Duitse tak van Sky Sports spreekt oud-coureur Ralf zich uit: "Mick mikt op een stoeltje maar hij moet eerst een tussenstap maken als reserve bij Mercedes. Dat is een verstandige stap. Hij komt daar bij een team met veel ervaring en dat helpt Mick vooruit. De processen bij Haas en Mercedes zijn heel erg verschillend, daar kan hij van profiteren."

Hamilton

Ralf Schumacher is tevens van mening dat de omgeving bij Mercedes goed zal zijn voor de ontwikkeling van zijn racende neef. Hij ziet immers veel grote namen rondlopen bij Mercedes: "Het is heel erg belangrijk om bij een team als Mercedes aan de gang te gaan. Hij kan daar plaats nemen in de simulator en dingen leren van Lewis Hamilton en George Russell. Dat zijn allebei racewinnaars. Lewis heeft zelfs wereldtitels gewonnen! De ervaring ligt daar voor het oprapen."