Rosberg verwacht van Verstappen: "Hij is al één van de beste ooit"

Max Verstappen maakte dit seizoen veel indruk in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur pakte al in Japan de wereldtitel en hij schreef tevens het record van de meeste Grand Prix-zeges in één seizoen op zijn naam. Nico Rosberg denkt dan ook dat Verstappen één van de beste coureurs allertijden is.

Verstappen verzekerde zich al zeer vroeg in het seizoen van zijn tweede wereldtitel. De Nederlander begon lastig aan het seizoen, hij viel in twee van de eerste drie Grands Prix uit, maar hij herpakte zich al snel. Hij sloot het seizoen uiteindelijk af met vijftien Grand Prix-overwinningen, een prestatie die nog nooit eerder voorkwam in de geschiedenis van de Formule 1.

Enkelvoudig wereldkampioen Nico Rosberg durft het dan ook wel aan om Verstappen in een illuster rijtje te plaatsen. In gesprek met het Sky Sports-programma Any Driven Monday is hij duidelijk: "Hij is een ongelofelijke coureur. Hij is een tweevoudig wereldkampioen en hij heeft nu al meer zeges dan Fernando Alonso. Ik denk dat Verstappen al één van de beste ooit is, hij is nog maar net begonnen. Hij gaat dit in het komende decennium alleen maar bevestigen. Zijn niveau is fenomenaal en het is prachtig om te zien."