Hamilton eerlijk: "Eén van de drie slechtste seizoenen uit mijn loopbaan"

Lewis Hamilton kende dit jaar een zeer tegenvallend seizoen in de Formule 1. De Britse zevenvoudig wereldkampioen won voor het eerst in zijn Formule 1-loopbaan geen race in een seizoen en hij werd veelvuldig verslagen door zijn nieuwe teamgenoot George Russell. De Brit ziet dit seizoen dan ook als één van zijn slechtste.

Hamilton wilde dit seizoen sportieve wraak nemen nadat hij vorig jaar in de allerlaatste ronde van de seizoensfinale de wereldtitel verspilde aan Max Verstappen. Al snel bleek echter dat de nieuwe Mercedes nogal veel last had van allerlei kinderziektes. Hamilton en Russell hadden veel last van porpoising en ze kwamen veel performance tekort ten opzichte van Ferrari en Red Bull Racing.

Pluspunten

De Britse coureur geeft zelf ook toe dat hij dit jaar niet sterk voor de dag kwam. Hamilton won geen enkele Grand Prix en dat was opvallend, het was iets wat nog nooit eerder was voorgekomen. In gesprek met zijn landgenoten van Sky Sports is Hamilton er eerlijk over: "Dit jaar is waarschijnlijk één van de drie slechtste seizoenen uit mijn loopbaan. Maar als je kijkt naar hoe het team samen bleef, dan zijn er veel pluspunten."

Vijfde

Ondanks de tegenvallende resultaten is Hamilton dus wel zeer trots op de prestaties van zijn team. De Britse zevenvoudig wereldkampioen steekt dat gevoel niet onder stoelen of banken: "Dit jaar voelde onze eerste keer finishen op de vijfde plaats als een zege. Toen we vierde werden voelde dat als een zege. Toen we ons eerste podium scoorde voelde dat als een zege. Al die uitslagen voelden alsof we echt iets hadden bereikt. Daar houd ik mij dus maar aan vast."