Verstappen best betaalde Formule 1-coureur van 2022

Het is algemeen bekend dat Max Verstappen een aardig zakcentje verdient met zijn werkzaamheden bij Red Bull Racing. Eerder dit jaar verscheen zijn naam in de Quote 500 en nu blijkt dat hij een andere lijst zelfs aanvoert. Verstappen is volgens Forbes namelijk de bestbetaalde coureur van het Formule 1-veld.

Het Amerikaanse medium Forbes rekent elk jaar uit welke coureur het meeste verdient. In de voorgaande jaren was Mercedes-coureur Lewis Hamilton de best betaalde coureur, voor het eerst sinds 2013 is dat nu niet het geval. Verstappen stoot hem nu van de troon, zijn eerder dit jaar ondertekende contract draagt daar naar alle waarschijnlijkheid aan bij.

Verstappen verdiende volgens Forbes zo'n 60 miljoen dollar aan salaris en allerlei bonussen in 2022. Hij verwees hiermee Lewis Hamilton naar de tweede plaats. De Britse Mercedes-coureur verdiende volgens het Amerikaanse medium zo'n 55 miljoen dollar. De top drie wordt in deze lijst compleet gemaakt door tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso, de Spanjaard zou zo'n 30 miljoen dollar binnen hebben gehaald. Sergio Perez staat vierde in deze lijst met 26 miljoen dollar en Charles Leclerc maakt de top vijf vol met 23 miljoen dollar.