Alonso gelooft dat derde titel mogelijk is en wil 'iets speciaals leveren'

De dinsdag na de Grand Prix van Abu Dhabi was een bijzondere editie. Naast het feit dat veel junioren de kans kregen om een Formule 1-auto te ervaren, was deze dag in de Verenigde Arabische Emiraten ook van belang voor de coureurs die een interne transfer in de koningsklasse doormaakten. Een voorbeeld hiervan is Fernando Alonso, die per 2023 officieel fulltime coureur is van Aston Martin. Op het Yas Marina circuit mocht Alonso het circuit verkennen in de 2022-editie van zijn nieuwe team. De tweevoudig wereldkampioen zegt dat hij het verschil kan maken en dat hij er klaar voor is om zijn uiterste best te doen voor zijn nieuwe werkgever.

Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso zal per 2023 officieel de overstap maken van Alpine naar Aston Martin. Hiermee is het einde van een tijdperk aangekomen van de samenwerking tussen Alpine (Lees: Renault) en Alonso. In het 2022-seizoen finishte de Spanjaard als negende in het rijdersklassement, een eindklassering die hem naar eigen zeggen 'niks' kon schelen. "Het gaat erom wat ik van binnen voel. Zelfs op momenten wanneer ik goede punten had gescoord en redelijk hoog finishte, had ik niet altijd het beste gevoel van binnen", vertelt Alonso tegenover de BBC.

De overstap naar Aston Martin betekent een nieuw hoofdstuk voor Alonso. Het is een beslissing waarbij de coureur het beste gevoel moet voelen wat betreft de hoop om te kunnen vechten om het kampioenschap. "De enige reden waarom ik doorga (Met de Formule 1), is omdat ik geloof dat we een kans hebben. Om volgend jaar het gat naar de topteams helemaal dicht te maken is niet realistisch, maar we moeten voor de toekomstige auto’s een basis maken waarop we kunnen werken. Het is een omgeving met veel competitie en om kampioen te worden moet je in staat zijn om iets bijzonders te kunnen leveren. Van mijn kant ben ik er klaar voor om iets speciaals te leveren en ik verwacht hetzelfde van hen", doelt Alonso op de samenwerking met zijn nieuwe team.

Wat betreft het toekomstbeeld van de Spanjaard lijkt de coureur het jaar-bij-jaar te bekijken en verwacht ‘nog twee tot drie jaar’ in de Formule 1 te blijven. "Elk jaar bekijk ik de situatie. Als ik een paar seizoenen heb zoals vorig jaar, dan maakt het niet uit of ik redelijk presteer. Als ik me niet gelukkig voel, dan denk ik dat ik stop. Maar als ik race zoals ik dit seizoen heb gedaan, dan zal ik doorgaan omdat ik weet welke resultaten ik aan het team kan geven", sluit Alonso af.