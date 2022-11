McLaren-teambaas Seidl: 2022 'was een stap terug'

Het Formule 1-team van McLaren heeft het gevecht om de vierde eindplaats in het constructeurskampioenschap verloren aan Alpine. Ondanks dat McLaren als enige van de achtervolgende teams een podium wist te scoren, zag het concurrent Alpine de vierde stek overwinnen met een verschil van veertien punten. Teammanager Andreas Seidl kijkt terug op het afgelopen seizoen.

In het 2022-seizoen van de Formule 1 vond er een spannend duel tussen concurrenten McLaren en Alpine plaats. Het onderlinge gevecht werd gewonnen door Alpine, ondanks dat het Franse team maar liefst acht uitvalbeurten incasseerde. McLaren-coureur Lando Norris stond klaar om te scoren wanneer de MCL36 zich op een bepaald circuit goed thuis voelde, maar zijn teamgenoot Daniel Ricciardo had opnieuw een lastig seizoen. Teambaas van Mclaren Andreas Seidl reflecteert op 2022.

"Het voelt alsof we een stap achteruit hebben gezet", begint Seidl. "Uiteindelijk verdienden we niet hoger dan de vijfde plaats. Alpine heeft simpelweg beter gepresteerd." Tussen coureurs Norris en Ricciardo was het onderlinge verschil duidelijk te zien. Een puntentotaal van respectievelijk 122 tegenover Ricciardo’s 37 laat zien dat de MCL36-bolide van McLaren meer in zich had dan de constructeurseindstand laat zien. Seidl meent echter dat de tekortkoming zeker niet alleen aan Ricciardo ligt.

"Ik leg de schuld zeker niet bij hem. Uiteindelijk is het onze verantwoordelijkheid als team om ervoor te zorgen dat er goed samengewerkt wordt en om de resultaten te behalen waar we op hopen. Uiteindelijk maakt dat deel uit van het wel of niet scoren van punten als team. Dat hoort bij deze sport. We zullen hiernaar gaan kijken", laat Seidl weten.