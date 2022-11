Piastri in de wolken na eerste test voor McLaren: "Dit was heel speciaal"

Het heeft eventjes geduurd, maar Oscar Piastri heeft dinsdag, tijdens de post-season test op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi eindelijk zijn eerste meters gemaakt voor McLaren. De 21-jarige Australiër, die jarenlang onder contract stond bij Alpine en zich na lang en controversieel getouwtrek bij de grote concurrent aansloot, kon daags na de laatste Grand Prix van het Formule 1-seizoen 2022 een oranje overall aantrekken.

Het was de bedoeling dat Piastri het opengevallen zitje bij Alpine zou innemen. De Australiër, die in 2021 oppermachtig naar de Formule 2-titel stormde, werd door de Franse equipe aangewezen als vervanger van de naar Aston Martin vertrokken Fernando Alonso. Piastri, die op zakenlijk gebied wordt bijgestaan door achtvoudig Grand Prix-winnaar Mark Webber, koos echter voor een opmerkelijke transfer. De begeerde jongeling kondigde aan niet voor Alpine te willen rijden, om kort voor de Nederlandse Grand Prix bekend te maken zich in 2023 als voltijd racecoureur aan te sluiten bij de renstal van McLaren.

Rond de persoon van Piastri was het, na de McLaren-aankondiging, maandenlang oorverdovend stil. De succesvolle twintiger hoefde zich niet meer te melden bij Alpine - landgenoot Jack Doohan nam de verplichte rookietests voor zijn rekening - en vertoonde zich tijdelijk niet op de Formule 1-paddock. In Abu Dhabi kon Piastri eindelijk uit de schaduw stappen. Een overeenkomst tussen Alpine en McLaren, waar de eerstgenoemde partij tegen vergoeding van het tweede team de Australische coureur vroegtijdig heeft verlost van zijn contractuele verbintenis, heeft ervoor gezorgd dat het supertalent zijn eerste rondjes in de McLaren kon rijden.

"Het is heel erg cool", liet Piastri nadien optekenen. "Het was fantastisch om mijn eerste dag bij McLaren te beleven. Ik heb me aan iedereen voorgesteld en probeerde zo snel mogelijk op tempo te komen, met het oog op volgend jaar. Dit was speciaal, een enorm positieve belevenis."

Vanaf het Yas Island in de Verenigde Arabische Emiraten trekt de Australische jongeling naar de fabriek van McLaren in Woking, Engeland. "Daar is mijn officiële introductie", vertelt Piastri. "Ik kijk er naar uit om ook iedereen aldaar te ontmoeten en zal daarna hard aan het werk gaan in de simulator." Het racedebuut van Piastri staat gepland voor zondag 5 maart aanstaande, wanneer het Formule 1-seizoen 2023 wordt afgetrapt met de Grand Prix van Bahrein. Bij McLaren wordt Piastri, die in zijn afgelopen drie competitieve racejaren iedere keer het kampioenschap wist te veroveren. teamgenoot van Lando Norris. Daarmee heeft het rijdersduo van McLaren in 2023 de jongste gemiddelde leeftijd van het Formule 1-veld.