Verstappen genoot van laatste test: 'Basiskennis opgedaan voor 2023"

Gisteren werd op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi de post season test afgewerkt. In de laatste officiële Formule 1-sessie van het jaar kwam ook Max Verstappen weer in actie. De Nederlandse wereldkampioen reed in totaal 76 rondjes en hij noteerde de vijfde tijd.

Verstappen deelde de dag met zijn teamgenoot Sergio Perez. In de andere Red Bull-bolide zat rookie Liam Lawson achter het stuur. De tijden van de test zeiden niet zoveel aangezien de sessie vooral draaide om het testen. De snelste tijden werden genoteerd door Ferrari-coureurs Carlos Sainz, Charles Leclerc en Ferrari-rookie Robert Shwartzman.

Verstappen zelf was zeer tevreden met zijn laatste dag in Abu Dhabi. De Nederlandse Red Bull-coureur reageerde na afloop bij Verstappen.com: "We hebben ons programma afgewerkt en een eerste basiskennis opgedaan voor volgend jaar. Volgens mij heeft dat goed uitgepakt. Het is altijd leuk, wanneer je de definitieve compound hebt, om een paar ronden te rijden. Op elk circuit gedragen de banden zich anders dus het is lastig oordelen. Het is altijd beter om iets te hebben dan niets. Over het algemeen gedroeg alles zich normaal dus het was een goede dag."