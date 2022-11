Horner: "Niemand kan Verstappens prestaties evenaren"

Het 2022-seizoen van de Formule 1 is na de eindejaarstest officieel afgesloten. Max Verstappen heeft dit seizoen samen met zijn team record na record aaneengeregen. Diens teambaas Christian Horner denkt dat niemand hetzelfde succes zou kunnen behalen, ook niet wanneer hetzelfde materiaal tot de beschikking zou staan.

Maar liefst vijftien van de 22 Grands Prix werden dit seizoen gewonnen door Red Bull-coureur Max Verstappen. Het 2022-seizoen ging niet op een allerbeste manier voor het team van Red Bull van start. Na twee keer uitgevallen te zijn in de eerste drie races, begon Verstappen echter samen met zijn RB18 op stoom te komen om vervolgens bij de zes achtereenvolgende Grands Prix vijf overwinningen binnen te slepen. Het zorgde ervoor dat, samen met fouten aan de kant van concurrent Ferrari, Verstappen op een snel tempo afstand kon nemen van zijn achtervolgers.

Horner reflecteert op het recordbrekend seizoen van zijn tweevoudig wereldkampioen: "Momenteel zit Verstappen op een niveau waar niemand aan kan tippen. Zelfs niet wanneer ze in dezelfde auto zouden zitten. Niemand zou kunnen herhalen wat Verstappen dit seizoen heeft gepresteerd", vertelt Horner tegenover internationale media.

In de eerste seizoenshelft zat Ferrari-coureur Charles Leclerc er met zijn F1-75 vaak dichtbij. Na de start van het tweede seizoenshelft viel Ferrari echter in prestaties terug waardoor het team haar best moest doen om P2 in zowel het rijders- als het constructeurskampioenschap te behouden. Horner prijst Verstappen’s concurrent Leclerc om zijn goed presteren dit seizoen. "Ik moet Leclerc (met de P2-finish) feliciteren. Hij heeft ontzettend goed gereden dit jaar. Net als onze coureurs heeft ook hij veel pech gehad, maar hij was altijd een eerlijke racer. Ik weet zeker dat ze volgend jaar sterk terugkomen", vertelt Horner.

De rijderscombinatie van Verstappen en Peréz bij Red Bull blijkt een gouden variant te zijn. Horner meent trots te zijn op het hoge niveau waarin de twee verkeren: "Onze beide coureurs hadden hun beste Formule 1-seizoen ooit. Om als een team in hetzelfde seizoen zeventien Grands Pix te winnen, zowel de rijders- en de constructeurstitel binnen te slepen en meer dan zevenhonderdvijftig punten te scoren is fantastisch", sluit Horner af.