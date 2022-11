Wolff baalt: "Perfecte opsomming van ons jaar"

Het team van Mercedes sloot in Abu Dhabi een zeer tegenvallend seizoen af. Na de harde strijd in 2021 won Mercedes dit jaar slechts één Grand Prix, Lewis Hamilton won voor het eerst in zijn loopbaan geen race. Teambaas Toto Wolff baalde na afloop als een spreekwoordelijke stekker.

Mercedes begon redelijk sterk aan de seizoensafsluiter in Abu Dhabi. Hamilton en George Russell hadden aardig wat pace en ze zetten de aanval op Ferrari al vroeg in. Maar Hamilton raakte in de eerste ronde de wagen van Carlos Sainz en daarnaast viel hij in de slotfase ook nog eens uit. Russell liep tegen een tijdstraf van vijf seconden aan na een unsafe release en hij finishte als vijfde.

De prestaties in Abu Dhabi pasten perfect bij het seizoen van Mercedes. Teambaas Toto Wolff was het daar roerend mee eens en hij sprak zich uit bij Sky Sports: "Dit was zeker niet goed. Alle fouten die je kon maken werden gemaakt en er was een auto op een plek waar hij niet hoort te zijn. We waren vandaag overduidelijk het derde team, een auto viel uit en de andere had slechte banden. Dit was een perfecte opsomming van ons jaar."