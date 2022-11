Horner zo trots als een pauw: "Dit was een prachtig jaar"

Het team van Red Bull Racing sloot het uiterst succesvolle seizoen 2022 in Abu Dhabi af in stijl. Max Verstappen won zijn vijftiende Grand Prix van het seizoen en Sergio Perez eindigde op de derde plaats. Teambaas Christian Horner was na afloop zo trots als een pauw.

Red Bull vocht vorig seizoen nog een intens titelduel uit met het team van Mercedes. Dit jaar concurreerde men in eerste instantie met het team van Ferrari. Al snel had men die strijd echter al gewonnen en maakte Verstappen een krachtige opmars. In Japan veroverde hij zijn tweede wereldtitel en in Austin schonk hij zijn team de constructeurstitel.

Prachtig jaar

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner reageerde na afloop zeer trots. De Brit genoot van het jaar en deelde zijn gevoelens bij Sky Sports: "Wat een jaar hebben we gezien. We hebben zeventien races gewonnen, twee sprints op onze naam geschreven, vijf keer een 1-2tje gepakt, we zijn constructeurskampioen en wereldkampioen bij de coureurs geworden. We waren ook nog dichtbij P2 in dat kampioenschap. Het was een prachtig jaar."

2013

Voor het eerst sinds 2013 werd Red Bull Racing dit seizoen weer constructeurskampioen, daarmee stopten ze de heerschappij van Mercedes. Horner is trots: "We gingen door heel wat pijn na een dominant 2013. Na de regelveranderingen in 2014 waren we nergens. We verloren echter nooit het geloof en niemand niet het hoofd hangen. Heel erg veel mensen zijn sinds 2013 bij ons gebleven, slechts een paar mensen hebben zich bij ons gevoegd."