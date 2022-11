Verstappen wil Perez helpen: "We willen deze race ook gewoon winnen"

Max Verstappen start de seizoensfinale in Abu Dhabi vandaag vanaf de pole position. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur wil zijn tweede kampioensjaar afsluiten in stijl. Verstappen weet echter ook dat men zich bij Red Bull dit weekend ook bezighoudt met de positie van zijn teamgenoot Sergio Perez.

Red Bull wil immers als eerste en tweede eindigen in het wereldkampioenschap. Perez staat momenteel in punten gelijk met Ferrari-coureur Charles Leclerc en een goed resultaat is dus van belang voor Perez. Na een mislukte teamorder in Brazilië wil Verstappen vandaag in Abu Dhabi wel de helpende hand gaan uitsteken naar zijn Mexicaanse teamgenoot.

Verstappen was dan ook zeer kalm en rustig tijdens de gebruikelijke build-up. Na de groepsfoto stapten Verstappen en zijn collega's in de vrachtwagen voor het rondje circuit. Hij keek daar eventjes kort voordat: "Ik voel mij goed en we hebben tot nu toe ook een goed weekend gehad. We willen deze race ook gewoon gaan winnen en we willen dat Checo op de tweede plaats gaat eindigen in het kampioenschap. Als de auto voelt zoals op vrijdag, dan kan het een goede dag worden."