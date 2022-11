Vader Perez haalt uit: "Max voelt de hete adem van Checo"

Het team van Red Bull Racing bluste voorafgaand de Grand Prix van Abu Dhabi het interne brandje dat was veroorzaakt door de teamorder-weigering van Max Verstappen in Brazilië. Verstappen en zijn teamgenoot Sergio Perez leven weer op goede voet maar de vader van Perez is nog altijd gefrustreerd.

Verstappen en Perez speelden vorig weekend in Sao Paulo een pijnlijke hoofdrol in het raceweekend. In de slotronde weigerde Verstappen om zijn teamgenoot te laten passeren. Het zorgde voor de nodige ophef maar aan het einde van de week kwam Red Bull met een statement waarin ze de schuld op hun namen. De twee coureurs stapten tevens over het moment heen en gingen weer normaal met elkaar om.

Brazilië

Antonio Perez, de vader van Sergio, zit nog wel met het moment in zijn maag. Perez senior is van mening dat zijn zoon veel meer respect verdient. Bij het Mexicaanse ESTO reageert hij nogal stevig: "Checo heeft helemaal nog nooit iets nodig gehad van iemand anders. Checo heeft alles alleen verdiend! Dat is Checo en op zondag gaat hij weer zijn best doen. Het was misschien wel beter geweest als hij de race in Brazilië had gewonnen of als hij tien extra punten had gekregen."

Hete adem

Vader Perez denkt dat Verstappen zich ook zorgen maakt over zijn teamgenoot. Volgens zijn vader zou Sergio Perez het zijn teamgenoot Verstappen namelijk heel erg moeilijk maken: "Max voelt de hete adem van Checo door zijn helm heen door wat hij daar toen liet zien. Max heeft helemaal nog nooit zo'n teamgenoot gehad. Alle anderen teamgenoten waren alleemaal veel minder!"