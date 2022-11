Ricciardo kiest voor speciale helm voor McLaren-afscheid

Daniel Ricciardo rijdt dit weekend in Abu Dhabi zijn laatste Grand Prix voor het team van McLaren. Aangezien de Australiër voor aankomend seizoen nog geen stoeltje heeft gevonden, kan het ook zomaar eens zijn laatste Grand Prix uit zijn loopbaan worden. Hij kiest in ieder geval voor een speciale helm.

Ricciardo rijdt dit weekend namelijk rond met een helm met gouden accenten en met accenten van McLarens cryptosponsor OKX. Op de helm is vanzelfsprekend weer een afbeelding van een Honey Badger aanwezig, het beestje is op de Abu Dhabi-helm wel voorzien van een wel heel erg bijzonder kapsel.

Going out in cyberpunk style! 🦾 The Honey Badger’s new @OKX helmet for Abu Dhabi. 🤩#AbuDhabiGP 🇦🇪 pic.twitter.com/U0wm9NaM4N