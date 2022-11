Lawson vervangt Verstappen tijdens eerste training in Abu Dhabi

Het team van Red Bull Racing zal tijdens de eerste vrije training in Abu Dhabi een rookie gaan inzetten. De Oostenrijkse renstal moest nog aan de rookieregels voldoen en men gaat dat nu dus doen in Abu Dhabi. Liam Lawson zal namelijk in actie komen tijdens de sessie op het Yas Marina Circuit.

Lawson neemt in Abu Dhabi het stuur over van wereldkampioen Max Verstappen. Alle Formule 1-teams zijn dit seizoen verplicht om minimaal twee keer een rookie in te zetten tijdens een vrije training. Aangezien Red Bull eerder dit jaar de inmiddels ontslagen Jüri Vips in actie liet komen, voldoet men aan de regels. Lawson reed dit jaar ook al twee vrije trainingen voor het team van AlphaTauri.