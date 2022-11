Teleurgestelde Schumacher blijft strijdbaar: "Weet zeker dat ik thuis hoor in F1"

Vandaag kwam het langverwachte nieuws naar buiten: Mick Schumacher krijgt geen nieuw contract bij Haas. De Duitser staat volgend seizoen langs de zijlijn en wordt bij Haas vervangen door Nico Hülkenberg. Schumacher is eerlijk en geeft toe dat zijn zwaar teleurgesteld is, toch toont hij zich ook strijdbaar.

Schumacher debuteerde vorig seizoen in de Formule 1 bij het team van Haas. De zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher was in zijn eerste jaar ruim sneller dan zijn toenmalige teamgenoot Nikita Mazepin. Dit seizoen was Kevin Magnussen de teamgenoot van Schumacher. De Deense coureur is vrijwel elk weekend sneller en Schumacher kent een lastig seizoen met veel crashes.

Teleurgesteld

Het leek er dan ook sterk op dat Schumacher geen nieuw contract zou gaan krijgen. Vandaag werd dit vermoeden dus bevestigd en reageerde Schumacher op sociale media: "Dit wordt mijn laatste race met Haas. Ik wil niet verbergen dat ik enorm teleurgesteld ben over het feit dat ik geen contractverlenging krijg. Ik wil Haas en Ferrari bedanken voor deze kans. Deze jaren samen hebben mij geholpen om volwassen te worden, op zowel persoonlijk als technisch vlak. Vooral toen ik het moeilijk had realiseerde ik hoe erg ik van deze sport houd."

Comeback

Schumacher staat volgend seizoen aan de zijlijn en het is nog hoogstens onzeker waar hij volgend seizoen rijdt. Een nieuw contract als bijvoorbeeld reservecoureur ligt er nog niet. Schumacher blijft strijdbaar: "De weg was hobbelig maar ik wist mij langzaam maar zeker te verbeteren. Ik heb veel geleerd en ik weet nu zeker dat ik thuis hoor in de Formule 1. Dit is voor mij alles behalve een gesloten boek. Tegenvallers maken je alleen maar sterker. Het vuur in mij brand om terug te keren in de Formule 1 en ik zal hard vechten om terug te keren."