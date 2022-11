Button ziet Verstappen-rel: "Dit komt niet goed over"

Max Verstappen zorgde afgelopen weekend voor de nodige ophef tijdens de slotfase van de Braziliaanse Grand Prix. De Nederlander negeerde een teamorder en dat was het begin van een rel binnen Red Bull Racing. Jenson Button denkt dat Verstappen hierdoor niet goed overkomt.

Verstappen haalde na de tweede Safety Car-fase zijn teamgenoot Sergio Perez in. De Nederlandse wereldkampioen ging vervolgens op jacht naar de auto's voor hem maar toen dat niet lukte kwam Red Bull met een dringend verzoek. Men vroeg Verstappen over de boordradio om Perez te laten passeren. De Mexicaan kan immers nog tweede worden in het wereldkampioenschap. Verstappen weigerde en riep dat hij zo zijn redenen had.

Enkelvoudig wereldkampioen Jenson Button vindt het een lastige zaak. De Britse oud-coureur is van mening dat Verstappen het zichzelf lastig maakte. In het Sky Sports-programma Any Driven Monday spreekt hij zich uit: "Het is lastig, we horen slecht één kant van het verhaal. We horen namelijk niet wat zijn redenen zijn. Dit komt niet goed over. Als je zegt dat je hem niet voorbij laat omdat je daarvoor zo je redenen hebt, en je vervolgens niet zegt wat die zijn dan denken we dat Max egoïstisch is en niet aan zijn teamgenoot denkt."