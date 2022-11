Ecclestone prijst Verstappen: "De Formule 1 moet hem bedanken"

Max Verstappen is momenteel bezig met een zeer sterk seizoen in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur mag zich al geruime tijd de wereldkampioen van 2022 noemen en daarnaast brak hij dit seizoen meerdere records. Bernie Ecclestone denkt dat men Verstappen moet bedanken.

Verstappen toont dit seizoen zijn dominantie. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur schreef al veertien Grands Prix op zijn naam, nog nooit won een coureur zoveel Grands Prix in één seizoen. Tevens brak hij het record van het hoogste puntenaantal in een seizoen en werd hij al in Japan wereldkampioen. Verstappen schonk zijn team met zijn zege in Austin tevens de constructeurstitel.

Racer

Voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone denkt dat Verstappen meer dan belangrijk is voor de hedendaagse Formule 1. De spraakmakende Brit was aanwezig op het circuit van Interlagos en daar sprak hij met de Nederlandse krant De Telegraaf: "De Formule 1 moet Verstappen bedanken. Max is een racer, hij doet wat hij moet doen want hij racet gewoon. De fans wilden al heel lang zo'n iemand zien."

Zandvoort

Ecclestone ziet tevens dat de successen van Verstappen heel wat los maakt in Nederland. De Nederlandse Grand Prix keerde immers weer terug op de kalender en de kijkcijfers reizen de pan uit. "Nederland is zo trots op hem. Iedereen staat achter hem. Dat is ook de enige reden dat we terug zijn in Zandvoort. Ik heb de afgelopen twee edities niet bezocht maar hopelijk is het daar wel een beetje verbeterd. Het zou anders niet goed zijn."