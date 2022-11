Gasly ontvangt tijdstraf maar ontloopt extra strafpunten

Pierre Gasly weet dat hij op zijn tellen moet passen. De Franse AlphaTauri-coureur staat op 10 strafpunten en bij 12 strafpunten volgt een schorsing van één race. Gasly moest afgelopen weekend in Brazilië dan ook oppassen, hij moest zich op zondag na de race echter weer bij de stewards melden.

Gasly finishte de Braziliaanse Grand Prix op het circuit van Interlagos op de tegenvallende veertiende plaats. Na afloop moest hij zich echter melden bij de stewards vanwege het overschrijden van de maximum snelheid in de pitstraat. Hij reed 81,8 kilometer per uur terwijl hij maar 80 kilometer per uur mocht rijden. De stewards deelden een tijdstraf van vijf seconden uit maar opvallend genoeg kreeg hij geen strafpunten.