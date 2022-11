Verstappen oneens met tijdstraf voor Hamilton-clash

Max Verstappen reed gisteren een discutabele Braziliaanse Grand Prix. Er ging veel aandacht uit naar het feit dat hij een teamorder negeerde. In de openingsfase werd Verstappen ook nog eens bestraft voor een incident met Lewis Hamilton, Verstappen is het niet eens met de straf maar haalt er ook zijn schouders over op.

Verstappen zette direct na de eerste Safety Car-fase de aanval in op zijn voormalige rivaal Lewis Hamilton. De Nederlander opende de aanval in de eerste bocht en dat ging niet geheel naar wens. Verstappen en Hamilton raakten elkaar en Verstappen zakte ver terug. De stewards bekeken het moment en oordeelden dat Verstappen de schuldige was, hij ontving een tijdstraf van vijf seconden.

Verstappen was het niet eens met de straf maar het had voor hem geen zin om er een groot ding van te maken. De Nederlander wordt geciteerd door Verstappen.com: "Het was natuurlijk een beetje jammer. Ik probeerde buitenom te gaan en ik zag meteen dat hij geen ruimte wilde geven. We gingen er allebei af en daardoor kreeg ik schade aan mijn voorvleugel. Het maak uiteindelijk niet zoveel uit want we hadden toch de snelheid niet. We probeerden wel naar voren te komen maar elke keer als ik wilde aanzetten, sleten de banden teveel."