Verstappen ontvangt twee strafpunten voor clash met Hamilton

Max Verstappen kende gisteren een zeer chaotische Braziliaanse Grand Prix. De Nederlander weigerde in de slotfase een teamorder waardoor er een kleine hoeveelheid ophef ontstond. Verstappen werd ook bestraft voor een incident met Lewis Hamilton na afloop van de eerste Safety Car-fase.

Verstappen zette na de eerste Safety Car de aanval in op Lewis Hamilton. In de eerste bocht gaven de twee voormalige rivalen elkaar weinig ruimte, ze raakten elkaar en Verstappen zakte door het veld. Hamilton kon gewoon verder rijden en werd tweede, Verstappen kreeg een tijdstraf van vijf seconden. De tijdstraf was niet de enige straf, uit de documenten van de FIA blijkt namelijk dat hij ook twee strafpunten heeft ontvangen. Verstappen staat nu op zeven strafpunten.