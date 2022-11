Marko verwacht zege van Verstappen: "Duidelijk sneller dan de Haas"

Max Verstappen start de sprint van vandaag vanaf de tweede plaats. Hij start naast de verrassende polesitter Kevin Magnussen op de eerste startrij. Bij het team van Red Bull Racing maakt niemand zich echter zorgen over een goed resultaat, Helmut Marko verwacht dat Verstappen goed voor de dag gaat komen.

Verstappen toonde zich snel tijdens de kwalificatie in Brazilië. De Nederlandse wereldkampioen reed onverstoord over het circuit maar kon zich, net als zijn rivalen, niet verbeteren door de rode vlag en de regenval. Hij zag hoe Kevin Magnussen de pole position claimde en hij leek daar wel vrede mee te hebben.

Onderstuur

Red Bull-adviseur Helmut Marko verwacht in ieder geval dat er nog veel kan gebeuren in het restant van het Grand Prix-weekend. Bij de Duitse tak van Sky Sports spreekt de Oostenrijker zich uit: "Er is nog veel mogelijk. We hadden enorm veel last van onderstuur en we hebben dat niet kunnen oplossen met de afstelling. We weten dat Max niet houdt van onderstuur, zonder het verremmen had hij de pole gepakt."

Sneller

Marko verwacht echter weinig problemen in de sprint van later vandaag. De Oostenrijker denkt dat Verstappen veel sneller is dan polesitter Magnussen: "We zijn duidelijk veel sneller dan de Haas. Kevin Magnussen is een harde vechter. Hij gaat met iedereen de strijd aan. Maar Max gaat ervoor zonder al te veel risico's te nemen. Ik denk dat hij de zege in de sprint gewoon gaat pakken."