Norris ziek, McLaren roept de Vries op als mogelijke vervanger

Het team van McLaren heeft mogelijk een probleem dit weekend in Brazilië. Lando Norris mist de mediadag op Interlagos vanwege ziekte. De enige aanwezige reserve in niemand minder dan Nyck de Vries, meldt Will Buxton op Twitter.

Het is de tweede keer dit seizoen voor Norris dat hij zich onwel voelt, nadat hij zich bij de Grand Prix van Spanje ook al niet goed voelde. In het geval dat Norris daadwerkelijk niet deel kan nemen aan het aankomende raceweekend zal McLaren het vierde team dit seizoen zijn waarvoor de Vries in een officiële F1-sessie heeft deelgenomen, aldus Buxton.

Just received confirmation from McLaren that the only reserve the team has on site is @nyckdevries.



While we're all wishing Lando a swift recovery, should he not feel up to it and team subs in Nyck, it'd make it the 4th team he's driven for in an official session in 2022.