Schumacher kijkt uit naar Grand Prix Brazilië: “Voel me hier comfortabel”

De één-na-laatste race van het seizoen zit er aan te komen en het duel tussen AlphaTauri en Haas voor de achtste constructeursplaats is spannend. Haas gaat met één punt voorsprong op AlphaTauri het Grand Prix-weekend in, dat gereden wordt op het circuit dat de volksnaam Interlagos draagt. In een “vraag-en-antwoord” publicatie op de website van Haas laat Mick Schumacher weten naar het weekend uit te kijken.

“Het is een baan waar ik me comfortabel op voel”, begint Mick Schumacher. “Ik kijk er naar uit om terug te zijn. De flow van het circuit is iets wat mij bij past, ik vind het leuk om erop te racen”, vertelt de zoon van F1-legende Michael Schumacher. In het rijdersklassement valt er niet zoveel te halen, maar in het constructeurskampioenschap wel, al is het maar voor de prestige. Eén punt staat Haas los van AlphaTauri en met een sprintweekend voor de boeg zal het gevoel voor Haas vooraf aan het weekend positief zijn; bijna de helft van alle constructeurspunten werden in Grands Prix gescoord waarin er een sprintrace was toegevoegd.

Los van de wilskracht om voor de kostbare punten te blijven pushen draagt aankomend weekend een speciale lading voor Schumacher, letterlijk: in samenwerking met zijn partner 1&1 zal Schumacher tijdens de Grand Prix van Brazilië een unieke, one-off helm dragen. De coureur heeft besloten dat deze helm na het weekend overhandigd zal worden aan RTL’s “Spendenmarathon” als een prijs die gewonnen kan worden in een veiling, waarna het ingezamelde geld zal worden verdeeld aan geselecteerde liefdadigheidsprojecten voor kinderen. Voor nu is het nog afwachten hoe de helm er precies uit gaat zien.