Steiner wil meer sprintraces in de Formule 1 zien

Sprintraces. Een nieuwe manier voor de Formule 1 om enthousiasme op te wekken bij de fans en om de show nóg meer spektakel te geven. Vorig seizoen debuteerde het plan bij de Britse Grand Prix en sinds haar lancering zijn de meningen in de Formule 1-wereld nog steeds verdeeld. Haas voorman Guenther Steiner is in ieder geval positief te spreken over de mini-Grands Prix en zegt er open voor te staan om in de toekomst nog meer sprintraces aan de kalender toe te voegen.

Sinds het idee vorig jaar juli in de Formule 1 is geïntroduceerd, heeft het op bepaalde momenten wat spanning en actie opgeleverd. Vooral in de beginfase van deze sprintraces is de kans op actie zeker aanwezig, zoals bijvoorbeeld wanneer het idee haar debuut maakte bij de Grand Prix van Groot-Brittannië, waar Lewis Hamilton en Max Verstappen vol in gevecht waren voor die eerste startpositie.

Terwijl menig teambaas en coureur liever voorzichtig de sprintraces willen ingaan en niet teveel risico willen of durven nemen, proberen anderen van de geforceerde kalmte van hun concurrenten gebruik te maken. Een mooi voorbeeld hiervan is Haas, het team dat dit seizoen maar liefst zeventien van haar 36 constructeurspunten heeft gescoord bij de Grands Prix waar dit jaar sprintraces werden gehouden. Het is dan ook niet algeheel verrassend dat diens teambaas Guenther Steiner open staat voor de introductie van meer sprintraces. Toch meent Steiner dat het team’s goede puntenreeks bij deze Grands Prix niet de reden is van zijn standpunt: “Dit jaar hebben we bij elke sprintrace en de hoofdrace daarvan punten gescoord en dat is zeker mooi. Het is een normale race, maar dan korter waar de top acht punten kan scoren. Ik sta er open voor om meer sprintraces te zien want het maakt het raceweekend interessanter.”

Als toevoeging van zijn controversiële mening doet Steiner er nog een schepje bovenop: “Wat ik nog mooier zal vinden om naast de kwalificatie voor de sprintrace ook nog een kwalificatie toe te voegen voor de hoofdrace, want vrije trainingen zijn niet heel nuttig op het moment.” Of Steiner’s uitspraken lekker zullen vallen bij zijn collega’s en de fans, valt nog te bezien.