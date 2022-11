Titelwinnende Ferrari van Schumacher geveild voor meer dan 13 miljoen dollar

Gisteren vond er in het Zwitserse Genève een bijzondere veiling plaats. Er ging namelijk een wel heel erg bijzondere auto onder de hamer: de Ferrari van Michael Schumacher uit 2003. De wagen was een gewild object want hij werd verkocht voor een reusachtig bedrag van meer dan 13 miljoen dollar.

De wagen van Schumacher ging onder de hamer bij het bekende veilingshuis Sotheby's. Schumacher bestuurde de desbetreffende Ferrari in maar liefst negen raceweekenden in 2003. Met het geveilde chassis won Schumacher maar liefst vijf Grands Prix. Het was een opzet in de richting van zijn recordbrekende zes wereldtitel, hij verbrak daarmee het record van Juan Manuel Fangio.

De wagen bracht veel meer geld op dan men van te voren had verwacht. Het was namelijk de verwachting dat de Ferrari zo'n 9,4 miljoen dollar op zou brengen. Uiteindelijk wisselde de auto dus van eigenaar voor meer dan 13 miljoen dollar, een onverwachts hoog bedrag. De nieuwe eigenaar kan direct de baan opgaan met de Ferrari aangezien de wagen volgens het veilinghuis track-ready is.