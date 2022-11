Titelwinnende Ferrari van Schumacher gaat onder de hamer

Verzamelaars van bijzondere Formule 1-objecten kunnen binnenkort weer toeslaan. Iedereen die eigenaar wil worden van een heuse Formule 1-wagen kan namelijk de portefeuille trekken op een veiling in Genève aankomende week. In Zwitserland gaat namelijk een Ferrari van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher onder de hamer.

Veilinghuis Sotheby's zal aankomende week namelijk een Ferrari uit het seizoen 2003 veilen. Met de wagen werd Schumacher in dat jaar wereldkampioen. Het is de verwachting dat de wagen zal worden verkocht voor een prijs van zo'n 9,5 miljoen euro, zo'n 9,4 miljoen dollar. De wagen is volgens het veilinghuis track-ready en men focust zich op eigenaren van circuits en mensen die kunst verzamelen.

De wagen werd door Schumacher bestuurd in negen Grands Prix in 2003. De Duitse zevenvoudig wereldkampioen won vijf van die negen races in het desbetreffende chassis. De wagen heeft een belangrijke positie in de geschiedenis van de Formule 1. Schumacher verbrak in 2003 namelijk het wereldtitelrecord van Juan Manuel Fangio. In 2004 pakte Schumacher zijn zevende wereldtitel, dat record werd door Lewis Hamilton in 2020 geëvenaard.