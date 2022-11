Marko twijfelt niet aan toekomst AlphaTauri: "Geen financiële noodzaak"

Sinds het overlijden van Red Bull-eigenaar Dietrich Mateschitz ontstond er onduidelijkheid over de toekomst van Red Bulls tweede team AlphaTauri. Al snel gingen er geruchten rond over een mogelijke verkoop maar volgens Helmut Marko is dit onzin en zijn de plannen met AlphaTauri groot.

De dood van Mateschitz was enkele weken geleden een grote schok voor de Formule 1-wereld. De teams van Red Bull Racing en AlphaTauri verkeerden dan ook in een diepe rouw. Inmiddels heeft de Red Bull Group een nieuw bestuur gekregen en gingen er geruchten rond dat de nieuwe bazen van het energiedrankjesbedrijf het team van AlphaTauri van de hand wilden doen.

Red Bull Racing-adviseur Helmut Marko vindt dit echter onzin. Volgens de Oostenrijker is hier geen sprake van maar geeft hij wel aan dat er mogelijk iets kan veranderen. In gesprek met Auto, Motor und Sport is hij echter duidelijk over de toekomst van AlphaTauri: "De Group doet het heel goed. Er is geen financiële noodzaak om het team te verkopen. Het is juist noodzakelijk om het team naar een hoger niveau te tillen op gebied van sportiviteit."