Marko verwacht zes teams boven budgetcap: "Inflatie onberekenbaar"

Het team van Red Bull Racing werd in Mexico bestraft voor de overschrijding van de budgetcap in 2021. De renstal krijgt minder tijd in de windtunnel en moet een boete van zeven miljoen dollar betalen. Helmut Marko denkt dat er volgend jaar veel meer teams een straf gaan ontvangen voor het overschrijden van de budgetcap.

De budgetcap is sinds vorig seizoen van kracht in de Formule 1. Alle teams mogen maar een maximaal bedrag uitgeven aan bepaalde zaken, salarissen van de coureurs vallen bijvoorbeeld niet onder de cap. Aankomend seizoen worden de financiële cijfers over het huidige seizoen bekend, aangezien het budgetplafond al is aangepast vanwege de wereldwijde inflatie verwacht men de nodige schommelingen.

Inflatie

Red Bull-adviseur Helmut Marko denkt namelijk dat de inflatie voor de nodige problemen kan zorgen. Niet alleen kan het zorgen voor financiële problemen, ook de budgetcap kan hierdoor voor problemen zorgen. Bij Auto, Motor und Sports is Marko duidelijk: "Volgens mij zitten er nu zes teams boven de budgetcap. De inflatie is niet te berekenen. Al helemaal als het om de energiekosten gaat."

Vangnet

Bij Red Bull doet men er in ieder geval alles aan om een nieuwe budgetcap-overschrijding te voorkomen. Marko legt al grappend uit hoe men het vorig jaar aanpakte: "We hebben alles laten controleren door Ernst & Young. Je moet ergens op vertrouwen. We dachten dat we een vangnet hadden van drie miljoen. Uiteindelijk bleef er 400.000 dollar over! Met dat geld bouwt Hamilton een voorvleugel en Haas een hele nieuwe auto!"