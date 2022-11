Alonso blij voor Honda: "We hielpen de motor betrouwbaarder te maken"

Het team van Red Bull Racing beleefd momenteel veel successen met een krachtbron gebouwd door Honda. Zowel in 2021 als in het huidige seizoen werd Max Verstappen wereldkampioen met een krachtbron gebouwd in Japan. Honda werkte eerst samen met McLaren, Fernando Alonso was daar niet bepaald positief over.

Alhoewel Honda officieel gezien niet meer de motorleverancier is van Red Bull, levert men tot en met 2025 nog wel krachtbronnen aan de Oostenrijkse renstal. Honda vertrok na het afgelopen seizoen maar men heeft dus nog wel een flinke vinger in de pap bij Red Bull en AlphaTauri. Voor de samenwerking met Red Bull werkte men samen met McLaren, dat huwelijk was niet bepaald succesvol.

Doorontwikkeling

Van 2015 tot en met 2017 werkte McLaren en Honda samen. De samenwerking was allesbehalve een succes en toenmalig McLaren-coureur Fernando Alonso mopperde regelmatig over de krachtbronnen. De huidige Alpine-coureur kijkt erop terug bij de Telegraaf: "Ik had op onze Honda-motor toen veel kritiek. Mensen die de motor van nu vergelijken met die van toen hebben geen idee waar ze het over hebben. De motor is flink doorontwikkeld. Dat is ook normaal."

Ontwikkelingsfase

Alonso zag dat Honda na de mislukte samenwerking met McLaren, gouden tijden beleefden tijdens de samenwerking met Red Bull. De Spanjaard denkt dat McLaren hier medeverantwoordelijk voor is: "Wij hebben ze geholpen om de krachtbron beter en veel betrouwbaarder te maken. Dat kost tijd. Ik ben blij voor ze dat ze nu succes hebben en dat ze Max en Red Bull kunnen helpen. Helaas zaten wij toen puur in de ontwikkelingsfase."