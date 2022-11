Pechvogel Fernando Alonso: de weggegooide puntenfinishes op een rijtje

De beste Formule 1-rijder van dit moment die niet in een Ferrari, een Red Bull of een Mercedes rijdt, is natuurlijk Fernando Alonso. De 41-jarige tweevoudig wereldkampioen laat nog ieder raceweekend zien thuis te horen in de koningsklasse van de autosport.

Echter: Alonso loopt in 2022 tegen een ongelooflijke lading botte pech aan. De Spanjaard bezet momenteel de negende plaats in het tussenklassement, maar dat had volgens elke natuurkundige logica minstens de zevende plek – achter de coureurs van de drie dominerende teams – moeten zijn. GPToday.net belicht de details van Alonso’s gedenkwaardige seizoen.

Grand Prix van Bahrein

Startplaats: 8

Finish: 9

Potentiële finishplaats: 5

Weggegooide punten: 8 stuks

Cumulatief: 8 punten verloren

Bij de seizoensouverture in Bahrein heeft Alonso te kampen met een onwillige Renault-motor. Naderhand wordt de problematiek door nieuwbakken Alpine-teambaas Otmar Szafnauer gebagatelliseerd, maar de waarheid is dat de Franse renstal Alonso’s motor direct ter keuring terugstuurt naar de krachtbronnenfabriek in Viry-Châtillon. Gezien Kevin Magnussens vijfde finishplaats was een vijfde plek aan de meet, gezien Alonso’s stuurmanskunsten en de gebruikelijke pace van Alpine, niet onmogelijk geweest.

Grand Prix van Saudi Arabië

Startplaats: 7

Finish: DNF

Potentiële finishplaats: 6

Weggegooide punten: 8 stuks

Cumulatief: 16 punten verloren

Op het Jeddah Corniche Street Circuit kwalificeert Alonso zich op een keurige zevende plaats. Tijdens de race echter, gaat de waterpomp van zijn tweede verbrandingsmotor kapot – aangezien het model van Bahrein op de rollerbank in Frankrijk draait, is er een nieuwe krachtbron geplaatst. Alonso had gezien de verhoudingen op het circuit en zijn eigen tempo een zesde plaats kunnen bereiken.

Grand Prix van Australië

Startplaats: 10

Finish: 17

Potentiële finishplaats: 5

Weggegooide punten: 10 stuks

Cumulatief: 26 punten verloren

In Australië neemt de pechreeks een voor Alonso en zijn fanschare irritante vorm aan. Vanwege hydraulische problematiek zeilt de Spanjaard in een razendsnelle kwalificatieronde van de baan – P3 was absoluut mogelijk geweest – om vanaf startplaats tien tweemaal in de Virtual Safety Car-val te trappen. Alpine’s pitmuur gaat bepaald niet vrijuit. Alonso jaagt het veld ten tijde van de finish voor zich uit, terwijl hij gezien de kwalificatiepace misschien wel het podium had kunnen halen. Gezien andermans resultaten zou een vijfde plaats hypothetisch gezien het meest in de lijn der verwachting hebben gelegen.

Grand Prix van Emilia-Romagna

Kwalificatie: 5

Sprint: 9

Finish: DNF

Potentiële finishplaats: 7

Weggegooide punten: 6 stuks

Cumulatief: 32 punten verloren

In de sprintrace op Imola moet Alonso zijn meerdere erkennen in de tegenstand. Gestart vanaf P5 komt hij slechts als negende over de finish. Daarvandaan krijgt hij in de hoofdrace een tik van Mick Schumacher, om zijn wagen zichzelf te zien desintegreren. Een tweede uitvalbeurt is wat volgt: gezien andermans resultaten en de eigen trainingspace had een zevende finishplaats zeker tot de mogelijkheden moeten behoren.

Grand Prix van Miami

Startplaats: 11

Finish: 8, maar na penalty’s 11

Potentiële finishplaats: 7

Weggegooide punten: 6 stuks

Cumulatief: 38 punten verloren

Tijdens de allereerste Grand Prix van Miami kan Alonso zich vanaf startplaats elf eenvoudig in de top tien knokken. Ondanks een trage pitstop komt-ie als achtste over de meet, waar de nummer zeven vlak voor hem rijdt. Tot overmaat van ramp krijgt Alonso naderhand een discutabele tijdstraf, die hem buiten de puntenplaatsen werpt, voor zijn kiezen.

Grand Prix van Spanje

Kwalificatie: 17, maar 20ste gestart vanwege motorwissel

Finish: 9

Potentiële finishplaats: 7

Weggegooide punten: 4 stuks (cumulatief: 42)

Cumulatief: 42 punten verloren

Nota bene voor eigen publiek moet Alonso noodgedwongen een vierde racemotor laten monteren. Het blok uit Bahrein blijkt achteraf toch te zwaar beschadigd, die van Jeddah is opgeblazen en na Miami wordt er een afwijking waargenomen in de derde krachtbron. Na een beroerde kwalificatie – waar Alonso in zijn snelle Q1-ronde wordt gehinderd en zodoende als zeventiende eindigt – wordt besloten over te gaan tot een voortijdige motorwissel. Vanuit het achterveld knokt Alonso zich naar de negende plaats. Zijn gemiddelde racepace zou bij een start in het middenveld eenvoudig voldoende zijn geweest voor P7.

Grand Prix van Monaco

Van startplaats 7 naar finishplaats 7

Grand Prix van Azerbeidzjan

Van startplaats 10 naar finishplaats 7

Grand Prix van Canada

Startplaats: 2

Finish: 7, maar met penalty 9

Potentiële finishplaats: 6

Weggegooide punten: 6 stuks

Cumulatief: 48 punten verloren

Juist als Alonso erin gaat geloven dat zijn pechreeks erop zit en de Alpine in Canada op een verbluffende tweede startplaats parkeert, gaat het allemaal weer mis. Gedurende de wedstrijd hapert ook Renault-motor nummer vier en tot overmaat van ramp krijgt de gefrustreerde Spanjaard een tijdstraf. Hij rijdt als zevende over de streep, wordt officieel als negende geklasseerd maar had gezien het tempo dat teammaat Ocon probleemloos op het asfalt brengt zeker als zesde kunnen finishen.

Grand Prix van Groot-Brittannië

Van startplaats 7 naar finishplaats 5

Grand Prix van Oostenrijk

Kwalificatie: 8

Sprint: DNF (20)

Finish: 10

Potentiële finishplaats: 6

Weggegooide punten: 7 stuks

Cumulatief: 55 punten verloren

Het weekend op de Red Bull Ring is andermaal zo’n wat, als. In de kwalificatie geeft de vloer de geest, waarop Alonso genoegen moet nemen met een achtste plaats. Als een elektronisch probleem de Spanjaard ervan weerhoudt om überhaupt een rondje te rijden in de sprintrace, moet Alonso in het hoofdgebeuren vanaf de laatste plaats starten. Omdat de vierde motor kuren heeft vertoond besluit men er een vijfde krachtbron in te hangen – Alonso start immers toch al als laatste. Van P20 rijdt de tweevoudig kampioen ijzersterk naar voren, om als tiende te finishen. Gezien zijn over het weekend getoonde tempo was een zesde finishplaats, onder gewone omstandigheden, eenvoudig mogelijk geweest.

Grand Prix van Frankrijk

Van startplaats 7 naar finishplaats 6

Grand Prix van Hongarije

Van startplaats 6 naar finishplaats 8

Grand Prix van België

Van startplaats 6 via een beuk van Lewis Hamilton met een half uiteen vallende wagen naar finishplaats 5

Grand Prix van Nederland

Van startplaats 13 naar finishplaats 6

Grand Prix van Italië

Startplaats: 10

Finish: DNF

Potentiële finishplaats: 6e

Weggegooide punten: 8 stuks

Cumulatief: 63 punten verloren

Op Monza gaat het motordrama van Renault gewoon door. Alonso rijdt op een zevende plaats, wat bij de finish gezien het lot van andere coureurs P6 had kunnen zijn, als ook zijn vijfde motor de geest geeft. Did Not Finish…

Grand Prix van Singapore

Startplaats: 5

Finish: DNF

Potentiële finishplaats: 5

Weggegooide punten: 10 stuks

Cumulatief: 73 punten verloren

Op de straten van Marina Bay in Singapore is Alonso altijd competitief: hij won er met wat geluk in 2008 en met een snaarstrak optreden in 2010. Het seizoen 2022 is echter geen 2008 en ook zeker geen 2010. De Alpine met startnummer veertien vertrekt vanaf de vijfde plek en kan zich makkelijk handhaven in de voorste regionen, tot … de motor … kapot … gaat … zucht.

Grand Prix van Japan

Startplaats: 7

Finish: 7

Potentiële finishplaats: tsja…

Weggegooide punten: in ieder geval 2

Cumulatief: 75 punten verloren

Suzuka is voor iedereen een tombola. Als de meut na een lange onderbreking weer in gang wordt gezet, rijdt Alonso op de zesde plaats. De pitmuur van Alpine maakt echter wederom verkeerde keuzes, waardoor de Spanjaard na een te late pitstop een zevende plek weet te redden – hij finisht op enkele duizendsten achter de zesde plek van Sebastian Vettel. Ocon eindigt als vierde.

Grand Prix van de Verenigde Staten

Kwalificatie: 9

Startplaats: 14

Finish: 7

Potentiële finishplaats: 5

Weggegooide punten: 4 stuks

Cumulatief: 79 punten verloren

Als je denkt dat je alles hebt gezien, doet Alonso op het Circuit of The Americas een masterclass terugknokken. Eerst rijdt hij van startplaats veertien – met motor nummer zes – naar de zevende plek, om vervolgens in de slipstream van Lance Stroll op te stijgen. Met een krakkemikkige auto en zonder rechterspiegeltje haalt de Spanjaard het complete middenveld nóg een keer in, om als zevende te finishen. Gezien zijn racetempo en het gepruts van George Russell had P5 er onder normale omstandigheden zeker ingezeten.

Grand Prix van Mexico:

Startplaats: 9

Finish: DNF

Potentiële finishplaats: 7

Weggegooide punten: 6 stuks

Cumulatief: 85 punten verloren

Na 63 van de 71 raceronden over het Autódromo Hermanos Rodríguez geeft ook Renault-motor nummer zes de brui aan zijn dienstverband. Alonso valt wederom uit, ditmaal vanaf P7.

In de stand om het wereldkampioenschap bezet Alonso na twintig van de 22 races een negende plaats, ondanks alle pech heeft-ie 71 punten verzameld. Esteban Ocon start kort voor ‘m met 82 punten, McLaren-coureur Lando Norris heeft er 111. De zesde plaats van Carlos Sainz (212 punten) is buiten bereik, maar plus alle verloren punten komt Alonso uit op 156 stuks. Daarmee zou hij eenvoudig de zevende plaats, en dus de positie als ‘best of the rest’, bekleden. Het kan Alpine miljoenen euro's kosten - ze staan nu nog vierde in het tussenklassement, maar McLaren komt eraan...