Vettel baalt van slechte race: "Ik was daarna een makkelijk doelwit voor de rest"

Sebastian Vettel leek in de afgelopen paar races zijn goede vorm weer te hebben teruggevonden. De Duitser zakte afgelopen weekend in Mexico echter weer door het ijs. Vettel werd slechts veertiende en na afloop had hij het gevoel dat hij wel een heel makkelijk inhaal-slachtoffer was voor zijn rivalen.

Vettel is bezig met zijn laatste weken als Formule 1-coureur. De Duitse viervoudig wereldkampioen wordt op vrijwel elk circuit met veel gejuich ontvangen door de aanwezige fans. Ook in Mexico werd Vettel op handen gedragen maar in de race kon hij de aanwezige fans geen cadeautje teruggeven. Hij raakte de AlphaTauri van Yuki Tsunoda en kwam er daarna niet meer aan te pas.

Na afloop van de Grand Prix op het Autodromo Hermanos Rodriguez was de teleurstelling vanzelfsprekend aanwezig bij Vettel. De Aston Martin-coureur deelde zijn gevoelens met de media-afdeling van de Formule 1: "Over het algemeen waren we gewoon een beetje te langzaam. Bij de start kon ik de auto's voor mij nog aardig bijhouden. Toen had ik wat pech en raakte ik Yuki. Zijn auto had schade en hij kwam vlak voor mij de baan op. Ik verloor tijd en was daarna een makkelijk doelwit voor de rest."