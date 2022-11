Hülkenberg 'redelijk optimistisch' over contractonderhandelingen Haas

Het startveld voor 2023 is bijna rond, alleen het team van Haas heeft nog een stoeltje over. Naast huidige coureur Mick Schumacher liggen er nog meerdere kapers op de kust. Ook de ervaren Nico Hülkenberg wordt namelijk in verband gebracht met het stoeltje. De Duitser zelf is redelijke optimistisch.

Hülkenberg heeft dit seizoen voor het derde jaar op rij geen vast stoeltje in de Formule 1. De ervaren coureur fungeert dit jaar als reservecoureur bij het team van Aston Martin. In die hoedanigheid reed hij de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië als vervanger van Sebastian Vette. Hülkenbergs laatste volledige seizoen in de Formule 1 dateert alweer van 2019 maar dat betekent niet dat hij een comeback uit zijn hoofd heeft gezet.

De naam van de ervaren Duitse coureur valt namelijk nog steeds tijdens het silly season. Dit jaar wordt hij in verband gebracht met een stoeltje bij Haas voor 2023. Zijn landgenoot Mick Schumacher heeft immers nog geen nieuw contract gekregen bij de Amerikaanse renstal. Bij Servus TV spreekt Hülkenberg zich uit over de zaak: "Momenteel kan ik nog niets specifiek zeggen. Ik maak uiteindelijk niet de beslissende keuze. De onderhandelingen zijn momenteel in volle gang en ik ben er redelijk optimistisch over. Je moet geduld hebben bij dit soort zaken."