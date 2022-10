Sainz teleurgesteld: "Worstelden te veel met de auto"

Het team van Ferrari leek in de Mexicaanse kwalificatie mee te kunnen doen voor de pole position. De Italiaanse renstal was ongeveer even snel als de concurrentie van Mercedes en Red Bull Racing en dat leek de opmaat te zijn naar een machtige kwalificatie. Carlos Sainz was echter de snelste Ferrari op plek 5.

Sainz en zijn teamgenoot Charles Leclerc hadden het zeer lastig in de derde kwalificatiesessie op het Autodromo Hermanos Rodriguez. Beide Ferrari's kwamen er niet aan te pas en er leek wederom iets niet in de haak te zijn bij het team uit Italië. Sainz gaf uiteindelijk zo'n halve seconde toe op de poletijd van Max Verstappen.

Na afloop van de kwalificatie verscheen een teleurgestelde Carlos Sainz in het mediagedeelte van de paddock. De Spanjaard was de snelste Ferrari-coureur maar bij Sky Sports was hij vooral teleurgesteld: "We worstelden vandaag te veel met onze auto. Ik moet zeggen dat het nogal lastig was om de auto te besturen op de kerbs en de hobbels. Dat betekende dat het nogal lastig was om er een rondje uit te persen. Als ik al mijn beste sectortijden bij elkaar zou voegen, dan zou ik in de top drie staan."