Hamilton tevreden na 'beste kwalificatie van het jaar'

Het team van Mercedes deed in Mexico-Stad vandaag zeker mee om de pole position. De Duitse renstal kwam echter te kort en zag Max Verstappen de pole position claimen. Lewis Hamilton leek op weg naar een goed resultaat maar de Britse zevenvoudig wereldkampioen moest uiteindelijk genoegen nemen met de derde plaats.

Hamilton zat zeker in de zogenaamde mix in het derde kwalificatiegedeelte. Eerder in de kwalificatie prijkte zijn naam al bovenaan de tijdenlijst en vanzelfsprekend wilde hij datzelfde gegeven ook aan het einde van de kwalificatie zien. In Q3 ging hij echter te ver in zijn enthousiasme en zag hij zijn eerste snelle tijd verwijderd worden vanwege het overschrijden van de track limits.

Na afloop van de kwalificatie verscheen de Britse zevenvoudig wereldkampioen voor de microfoon van interviewer van dienst David Coulthard. Nadat hij in het Spaans de Mexicaanse fans had begroet besprak hij zijn gedelete rondetijd: "De eerste run was zeker goed genoeg voor plaats twee, ik weet het niet zeker. Maar het was uiteindelijk niet goed genoeg want de Red Bulls zijn van nature zo snel. Dit resultaat laat veel goeds zien. Ik ben echt heel erg trots op mijn team. Dit is de beste kwalificatie van het jaar."