Russell hoopte op pole: "Het team verdiende vandaag veel meer"

De kwalificatie in Mexico-Stad was vandaag zeer spannend. Op het Autodromo Hermanos Rodriguez ontliepen de coureurs van Red Bull Racing, Mercedes en Ferrari elkaar nauwelijks. George Russell had een goede kans op de pole position maar de Britse Mercedes-coureur verprutste het in zijn laatste rondje.

Mercedes is bezig met een zeer lastig seizoen maar sinds vorige week in Austin lijkt alles weer van een leien dakje te gaan. Ook vandaag in Mexico ging alles weer redelijk volgens plan. Mercedes oogde de gehele kwalificatie sterk maar in het allesbeslissende derde kwalificatiegedeelte ging de pole uiteindelijk toch naar de Red Bull van Max Verstappen.

Team

George Russell leek op pad naar zijn tweede pole position van het jaar. In de laatste sector liep alles echter in de soep voor de Brit. Bij interviewer van dienst David Coulthard sprak hij zich uit: "Het team verdiende vandaag veel meer. Ze hebben een goede wagen gemaakt dit weekend en het is een eerbetoon aan hun harde werk dat ze al zolang verrichtten. We zagen vorige week met Lewis al wat mogelijk was en we zien het dit weekend weer. Ik had het gevoel dat we de pole konden pakken."

Drag

Het werd dus geen pole voor Russell maar een tweede plaats. Aangezien de run naar bocht 1 zeer lang is, is alles nog mogelijk. Aan Coulthard legde legde Russell ook nog uit waarom hij ineens zo snel gaat: "We brachten een update mee naar Austin. Ik denk dat het ons nog niet de kans heeft gegeven om de potentie te laten zien. Op deze hoogte is het ook zo dat drag minder een factor speelt. We kunnen door Red Bull worden verslagen met de drag maar hier is dat minder belangrijk."