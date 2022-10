'FIA gaat zwart-oranje vlag minder gebruiken'

De FIA ​​zal naar verluidt iets minder enthousiast zijn om de zwart-oranje vlag naar beschadigde auto's te zwaaien na verwarring over de oproep om het niet aan Fernando Alonso of Sergio Perez te tonen tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten.

Haas kreeg dit seizoen meer dan welk team dan ook de zwart-oranje vlag; Kevin Magnussen kreeg driemaal de opdracht om de pits in te gaan voor reparaties, allemaal gerelateerd aan zijn wing-end-plate aan de voorvleugel. Red Bull Racing kreeg echter op het Circuit of The Americas, toen Perez een beschadigde vleugel had, de tijd om aan de FIA ​​te bewijzen dat het geen gevaar opleverde.

Haas wilde dezelfde behandeling, en dus protesteerde het Amerikaanse team tegen zowel de auto van Perez als tegen die van Alonso. De Spanjaard verloor zijn spiegel toen hij tegen Lance Stroll botste, de spiegel bleef enkele ronden hangen voordat hij er uiteindelijk af viel. Ironisch genoeg gebeurde dit precies toen hij Magnussen inhaalde.

Terwijl de stewards het protest van Haas over de voorvleugel van Perez verwierpen, hielden ze dat tegen Alonso in stand, hoewel dat vervolgens werd vernietigd omdat het papierwerk van Haas 24 minuten na de deadline was ingediend.

De Grand Prix van de Verenigde Staten bracht echter in ieder geval de zwart-oranje vlag naar voren bij de teams die het gebruik ervan met de FIA ​​bespraken. Het heeft volgens Autosport geleid tot een overeenkomst dat Race Control niet zo gretig zal zijn om het aan een beschadigde auto te laten zien, maar het aan de teams zal overlaten om te zeggen of hun auto veilig is of niet.

"De voortdurende discussie gaat over hoe de vlag zal worden gebruikt bij komende evenementen, met dien verstande dat officials nu minder geneigd zullen zijn om automatisch de waarschuwing te geven, omdat F1-teams zoveel gegevens hebben om aan te leveren als bewijs, zelfs als beschadigd, waardoor er niet plotseling een veiligheidsprobleem zal opdoemen."

"Het is duidelijk dat er geen regelwijzigingen voor de Formule 1 staan gepland als gevolg van de beoordeling van de FIA, waarbij het bestuursorgaan in plaats daarvan de verantwoordelijkheid bij de teams zal laten om ervoor te zorgen dat hun auto's te allen tijde op een veilige manier rijden - hoewel het direct zal ingrijpen en navraag doen bij duidelijk zichtbare schade."

Opluchting bij Haas

Haas-teambaas Guenther Steiner zal de beslissing verwelkomen. De markante teambaas wil vooral consistentie van het gebruik van de regels en vlaggen.

Steiner: "Voor mij moet het consistent zijn. De FIA ​​is de regelgever en ze moeten consistent zijn. Als er een spiegel afbreekt en de regel zegt dat je twee spiegels nodig hebt, dan moeten die twee spiegels erop zitten, en zo niet, moet de FIA ingrijpen."

"Soms is het oké, soms is het niet oké. We moeten een manier vinden om het goed te maken of niet, dat je weet wat je doet en dat is wat we hebben geprobeerd uit te vinden, of het consistent is of niet. We werken in ieder geval aan de toekomst. Om zonder spiegel te rijden is volgens ons vrij eenvoudig: in de regels staat dat je twee spiegels moet hebben. Er was één spiegel, hoe hij (Alonso) die verloor, kan me niet zoveel schelen. We zagen het wapperen en dan zouden ze een zwart-oranje vlag moeten krijgen. Als gevolg zou hij gediskwalificeerd moeten worden."