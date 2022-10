Video: Norris maakt kennis met enthousiaste Mexicaanse fans

Het is over het algemeen wel duidelijk dat de Formule 1 populair is bij de Mexicaanse fans. De tribunes rondom het Autodromo Hermanos Rodriguez zitten propvol en de coureurs worden ontvangen als echter helden. Lando Norris ondervond dat op zaterdagochtend aan de levende lijven.

Het team van McLaren deelde namelijk beelden van hoe Norris arriveerde op het circuit in Mexico-Stad. Norris omschrijft de omstandigheden zelf doeltreffend met 'chaos'. Op de beelden is te zien hoe Norris omringd door tientallen enthousiaste fans zich weg probeert te banen naar het onderkomen van McLaren. Het is overduidelijk dat het veel indruk maakte op de Britse coureur.