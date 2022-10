Magnussen ontvangt gridstraf voor Mexicaanse GP na motorwissel

Kevin Magnussen kende een tegenvallende vrijdag in Mexico. De Deense Haas-coureur moest de eerste vrije training vanwege de verplichte rookie-sessie. Tot overmaat van ramp kreeg zijn vervanger Pietro Fittipaldi motorproblemen. Magnussen moet hierdoor vijf plaatsen naar achteren op de grid.

Fittipaldi viel in de eerste vrije training stil met motorproblemen. Er was te zien hoe de rook uit de achterzijde van de Haas kwam en dat het team hem dringend verzocht om de wagen naast de baan te parkeren. De monteurs moesten de ICE vervangen en dat komt Magnussen op een gridstraf van vijf plaatsen te staan. Het is namelijk zijn zesde ICE van het jaar en dat is tegen de sportieve reglementen.