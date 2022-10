Alonso krijgt zevende plaats terug na juridisch gesteggel

Na dagen vol gesteggel heeft Fernando Alonso zijn zevende plaats in de Amerikaanse Grand Prix teruggekregen. De Spaanse Alpine-coureur werd afgelopen weekend bestraft na een protest van Haas. Alpine diende ook een protest in en na een lange nacht kreeg de Franse renstal tóch gelijk.

Haas was afgelopen zondag in protest gegaan omdat Alonso rondreed met een loszittende spiegel. De Spanjaard was eerder in de race betrokken geraakt bij een harde crash met Lance Stroll. Hierdoor was de schade groot en besloot Haas in protest te gaan. De stewards gingen hier in mee en Alonso kreeg een tijdstraf van dertig seconden waardoor hij ver terugviel in de einduitslag. Alpine ging vervolgens in protest omdat Haas 24 minuten te laat zou zijn geweest met het indienen van hun protest.

Niet-ontvankelijk

Op de donderdagavond werd het protest van Alpine behandeld door de stewards. Maar de Franse renstal leek in eerste instantie thuis te komen van een koude kermis. De stewards vonden het protest van Alpine niet-ontvankelijk aangezien het volgens de reglementen niet kan om een protest in te dienen tegen een desbetreffende beslissing. Alpine liet het er echter niet bijzitten en vroeg een right of review aan.

Right to review

Een right to review mag alleen worden ingediend als er nieuw bewijs is waar de stewards maar moeten kijken. De zaak werd daarna pas echt ingewikkeld omdat Haas van de FIA te horen had gekregen dat ze een uur de tijd hadden om een protest in te dienen omdat men de originele deadline niet kon halen. Volgens Alpine werd het team pas om 20:53 lokale tijd geïnformeerd over het feit dat het originele te laat was ingediend. Na lang gesteggel kwamen de stewards weer bij elkaar en concludeerde men dat Haas wel degelijk binnen de wettelijke tijd een protest had kunnen indienen. Alpine kreeg dus gelijk.