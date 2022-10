Doohan rijdt vrije trainingen voor Alpine in Mexico en Abu Dhabi

Ook het team van Alpine heeft bekendgemaakt dat ze een rookie gaan inzetten in twee van de resterende drie Grand Prix-weekenden. Jack Doohan zal aankomend weekend in Mexico en bij de seizoensafsluiter in Abu Dhabi in actie komen tijdens de eerste vrije training. Aankomend weekend bestuur hij de wagen van Esteban Ocon.

Sinds dit seizoen zijn alle Formule 1-teams verplicht om minimaal twee keer een rookie in te zetten tijdens een vrije training. Veel teams moeten nog aan die verplichting voldoen en het regent deze dagen dan ook aankondigingen voor rookies. Doohan is de zoon van motorsportlegende Mick Doohan en hij rijdt momenteel in de Formule 2. Eerder dit jaar werkte Doohan al enkele privétests af voor Alpine.