Rosberg: "FIA is de grote verliezer in budgetcap-rel van Red Bull"

Nico Rosberg is van mening dat de FIA ​​zich in een moeilijke positie heeft gemanoeuvreerd bij het berekenen van de straf die het Red Bull Racing moet geven voor het overtreden van het budgetplafond. Een oplossing voor de 'Minor Overspend Breach' van Red Bull in 2021, het seizoen waarin Max Verstappen wereldkampioen werd, zou tijdens het Grand Prix-weekend van de Verenigde Staten op handen zijn.

Teambaas Christian Horner zei dat hij wilde dat alle besprekingen in Austin zouden worden afgerond, maar de zaak werd toen opgeschort na de dood van Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz. Uit berichtgeving vanuit Austin blijkt dat Red Bull en de FIA een sanctie zijn overeengekomen, maar een aankondiging is uitgesteld uit respect voor het overlijden van de Oostenrijkse ondernemer.

Rosberg, sprekend op Sky F1's Any Driven Monday, zei dat de FIA de grote verliezer is in de situatie, omdat welke sanctie ze ook opleggen, er altijd van de ene kant - dan wel de andere kant kritiek zal komen. Gevraagd naar wat hij dacht dat een passende straf zou zijn, zei de wereldkampioen van 2016: "Het is zo moeilijk om op dit moment te antwoorden omdat we allemaal niet over de volledige informatie beschikken, we hebben geen details over hoe het is geschonden en dat is relevant."

"Wat is er gedaan met het extra geld dat is gebruikt? Was het om broodjes te kopen of om de auto te ontwikkelen met een extra upgrade? Het is zo moeilijk om het van de buitenkant te beoordelen en dat moet allemaal in overweging worden genomen."

"Voor de FIA ​​is het probleem dat het een verliessituatie is, want als ze punten zouden afnemen van het kampioenschap van vorig jaar, in het ergste geval zelfs punten van Max, zou dat heel slecht zijn voor iedereen. Maar als ze een serieuze overtreding van de budgetlimiet hebben gemaakt, zoals een paar miljoen of wat dan ook, en het gaf ze echt een prestatievoordeel en de FIA grijpt niet hard of agressief in, dan sta je ook in je hemd."

"Het is zo moeilijk en ik hoop dat de FIA ​​erin slaagt een correct besluit te vinden en het goed te doen. We moeten echter afwachten."