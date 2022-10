Marko: "Mateschitz wil dat Red Bull in de F1 blijft"

De Formule 1-paddock in Austin rouwde dit weekend om het nieuws uit Oostenrijk over het overlijden van Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz. De rijkste miljardair van Oostenrijk, en eigenaar van twee Formule 1-teams, is overleden na een lange periode van ziekte. De ervaren Zwitserse journalist Roger Benoit onthulde in de krant Blick: "Blijkbaar leed hij aan alvleesklierkanker."

Helmut Marko, misschien wel de persoon die het dichtst bij Mateschitz in de F1 staat, zei dat zijn vriend en oude collega Red Bull en alle anderen in de paddock hadden gewild om door te gaan in de F1. Marko: "We wisten dat Didi een zeer ernstige gezondheidstoestand had. Maar toch, nu het is gebeurd, is het voor ons allemaal onbegrijpelijk dat zo'n grote persoonlijkheid zo snel moest aftreden."

"Maar in erkenning van al zijn ideeën, van alles wat hij heeft gecreëerd, gaan we door. Dat is wat hij wilde. Dit alles in de Formule 1 is alleen te danken aan Didi. Zijn visie, zijn vertrouwen in het team, maar ook zijn andere ondernemersactiviteiten, weerspiegelen gewoon een werkelijk unieke persoonlijkheid. Maar nogmaals, hij was een bescheiden persoon."

Ten slotte gaf zelfs aartsrivaal van Red Bull en landgenoot Toto Wolff zijn verdriet toe over het nieuws uit Oostenrijk. "Mateschitz was de meest ongelooflijke ondernemer en niet alleen voor wat hij wist op te bouwen voor zijn eigen product of een geweldig merk, maar ook voor wat hij deed voor de sport. Er was veel respect ondanks alle gevechten op de baan, dus het is ook een trieste dag voor Oostenrijk en voor iedereen die bij de sport betrokken is. Hij deed zoveel, in allerlei sporten - voetbal, ijshockey, alle actiesporten. Hier in de Formule 1 was hij denk ik de meest baanbrekende ondernemer en onderdeel van de Formule 1-geschiedenis."