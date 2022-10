Palou heeft weinig ambities: "Ik teken geen contract als reservecoureur"

Indycar-kampioen Alex Palou zegt dat hij geen poging zal doen om in de Formule 1 te stappen door in eerste instantie een contract als reservecoureur te tekenen. De 25-jarige Spanjaard heeft zijn officiële F1-debuut gemaakt met een vrije training op vrijdag voor McLaren in Austin, maar hij zegt niet in de verleiding te komen om in 2023 te fungeren als reservecoureur.

Tegen de Spaanse krant AS zei hij: "Ik win graag, in de Indycar kan ik winnen en daar mag ik niet over klagen. Het is waar dat F1 zich op een ander niveau bevindt en als de kans zich voordoet, moet je die pakken. We zagen het met Nyck de Vries, die er niet toe leek te doen en nu is hij er ineens wel. Maar ik zal nooit mijn baan opzeggen om hier elk weekend een kans te hebben en reserve te zijn. Honderd procent niet. Maar het zou moeilijk zijn om nee te zeggen tegen een racestoeltje."

Indycar loopt achter qua technologie

Palou's 'nee' tegen een reservestoel is ondanks het feit dat hij vooral onder de indruk was van de prestaties van de 2022 McLaren in Austin. Palou: "Ik zou willen zeggen dat het vergelijkbaar is met Indycar, want het is op een zeer hoog niveau, maar ik denk dat ze ver uit elkaar liggen in prestaties. Dat weten we. Ons chassis is tien jaar oud en het jaarlijkse budget is het equivalent van een enkele Grand Prix. Maar het is heel, heel anders - niet de helft van de acceleratie van F1, niet de helft van de grip, niet 2 procent van de technologie die F1 heeft."

Desalniettemin zegt Palou dat hij vele jaren geleden een streep heeft getrokken onder zijn F1-ambities. Hij is stellig: "Het is niet alsof de F1 nu weer bij me opkomt. Maar als je de kans krijgt om deel uit te maken van een F1-team, ook al is het maar om te oefenen, dan moet je die aangrijpen voor alles wat je kunt leren."

Na een contractgeschil tussen McLaren en Indycar-rivaal Chip Ganassi werd bekend dat Palou in 2023 toch bij dat laatste team blijft.