Red Bull-oprichter Dieter Mateschitz overleden

Zojuist is bekend geworden dat Red Bull-oprichter Dieter Mateschitz is overleden. Al diverse weken waren er geruchten dat het slecht ging met de gezondheid van de Oostenrijker. Mateschitz stond aan het hoofd van het Red Bull-concern en was al geruime tijd niet meer op de circuits verschenen. Hij werd 78 jaar oud.

Mateschitz werd op 20 mei 1944 geboren in het Oostenrijkse Sankt Marein im Mürztal in Stiermarken. In 1984 richtte hij samen met de Thai Chaleo Yoovidya het bedrijf Red Bull op. Yoovidya was de oorspronkelijke bedenker van het energiedrankje dat in Thailand bekend stond als Krating Daeng. Al snel kreeg Mateschitz het voor elkaar om Red Bull wereldwijd op de kaart te zetten.

De Oostenrijker had een verregaande interesse voor sport. Het merk Red Bull was dan ook rondom vele sportevenementen te zien en was, en is, de sponsor van veel atleten. Vooral atleten in de extremere sporten konden rekenen op de steun van Red Bull. Ook in de Formule 1 was Red Bull zichtbaar als sponsor van het team van Sauber. In november 2004 kocht Mateschitz het team van Jaguar en doopte hij het voor 2005 om tot Red Bull Racing, het was het begin van een succesvolle weg.

Kampioenen

In 2005 kocht Red Bull ook het team van Minardi op en in 2006 luisterde het team naar de naam Toro Rosso. De tweede renstal is bedoeld voor de jonge talenten en is tegenwoordig bekend onder de naam AlphaTauri. Red Bull Racing groeide in de tussentijd uit tot een succesformule. Christian Horner werd aangesteld als teambaas en Helmut Marko, een landgenoot van Mateschitz, werd de belangrijke adviseur. In 2010, 2011, 2012 en 2013 werd Sebastian Vettel wereldkampioen met het team. In 2021 en dit jaar werd Max Verstappen kampioen.

Wings for Life

Matschitz focuste zich echter niet alleen op energiedrankjes en extreme sporten. De Oostenrijker gebruikte zijn fortuin ook voor andere dingen. Hij was bijvoorbeeld de medeoprichter van de stichting Wings for Life. De stichting richt zich ruggenmergonderzoek. Mateschitz was een geliefd persoon binnen Red Bull en hij laat een zoon achter. Vandaag overleed hij en werd hij 78 jaar oud.