Ocon rijdt Amerikaanse Grand Prix met Spiderman-helm

Dit weekend in Austin kiezen veel coureurs wederom voor een bijzondere kleurstelling voor hun helmen. De Amerikaanse Grand Prix is populair onder de coureurs en daarom kiezen ze op het Circuit of the Americas voor bijzondere designs. Esteban Ocon doet daar ook aan mee en de Fransman kiest voor een wel heel bijzondere helm.

Ocon rijdt dit weekend namelijk rond met een helm in de kleuren van de superheld Spiderman. Ocons helm is dan ook knalrood en voorzien van de nodige spinnenwebben. De Franse coureur betrad de paddock ook in een shirt van Spiderman en hij laat weten dat hij in 'het land van de superhelden' kiest voor de helm geïnspireerd op Spiderman.