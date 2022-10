Vettel vindt dat Verstappen 2021-titel mag behouden na budgetcap-rel

Ook in Austin gaat het dit weekend veelvuldig over de budgetcap-rel. Red Bull Racing heeft vorig seizoen de budgetcap overschreden, wel was het een kleine overschrijding. Veel mensen willen een forse straf zien maar Sebastian Vettel vindt het niet nodig om Max Verstappens wereldtitel van vorig jaar af te pakken.

De rel omtrent de budgetcap houdt de Formule 1 al een aantal weken bezig. Red Bull is echter nog steeds van mening dat ze de cap niet hebben overschreden. De concurrentie schreeuwt ondertussen moord en brand over de zaak. Men wil dat er een forse straf komt voor Red Bull en veel teambazen roepen de FIA op om snel actie te ondernemen.

Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel volgt de rel ook op de voet. De Duitse Aston Martin-coureur heeft tevens meegekregen dat sommigen mensen vinden dat Verstappen zijn wereldtitel van vorig seizoen moet inleveren. Tegenover de internationale media spreekt Vettel zich uit: "Ik denk dat de FIA bij dit soort zaken naar buiten moet treden en het heel snel, heel erg duidelijk moet maken. Dit is immers een beetje gek. Misschien heb je een punt maar ik denk dat niet eraan twijfelt dat hij de kampioen van 2021 is."