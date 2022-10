Binotto vindt afpakken wereldtitel Verstappen onjuiste straf na budgetcap-overschrijding

De FIA maakte eerder deze week bekend dat Red Bull Racing in 2021 de budgetcap had overschreden met een klein bedrag. Het nieuws hing al geruime tijd in de lucht en kwam voor weinigen als een verrassing. Mattia Binotto hoopt op stevige maatregelen en oppert een straf die ervoor zorgt dat Red Bull geen updates kan uitvoeren.

Het nieuws over de overschrijding van Red Bull hing al eventjes in de lucht. Voorafgaand de Grand Prix van Singapore lekte het nieuws via Duitse en Italiaanse media uit. Bij Mercedes en Ferrari reageerden men zeer fel en riep men de FIA op om stevige maatregelen te nemen tegen de overtreders. Wat de straf precies gaat inhouden is nog niet duidelijk.

Wereldtitel

Ferrari-teambaas Mattia Binotto hoopt op een forse straf voor Red Bull. De teambaas van Ferrari is echter niet van mening dat Max Verstappen zijn wereldtitel van 2021 moet verliezen. Bij Eurosport spreekt Binotto zich uit: "Ongeacht het team en de situatie die we moeten analyseren is het denk ik nogal moeilijk om een wereldkampioenschap in te trekken als er is gevochten en alle ceremonies en festiviteiten al hebben plaatsgevonden."

Ontwikkelen

Binotto is wel voorstander van een ander soort straf. De teambaas denkt namelijk dat de FIA er alles aan moet doen om te voorkomen dat de renstal in overtreding een oneerlijk voordeel heeft. Binotto: "Als het aan mij ligt komt er een straf die ervoor zorgt dat men de auto niet kan ontwikkelen. Anders blijft het voordeel in de aankomende jaren ook nog bestaat. Daardoor racen wij zonder dezelfde resources."