Steiner wil sprintformat aanpassen: "Wie kijkt er nou naar een nutteloze training?"

Sinds vorig seizoen wordt er in de Formule 1 geëxperimenteerd met het sprintrace-format. Dit seizoen stonden er drie sprints op de planning, in Brazilië wordt later dit jaar de laatste sprint van die drie verreden. Volgend seizoen zijn er dubbel zoveel sprints en Günther Steiner hoopt dat men het een en ander gaat aanpassen aan het format.

Momenteel wordt er in het sprintweekend één training en de kwalificatie verreden op de vrijdag. Op zaterdag wordt er dan eerst een tweede training verreden alvorens men alles gereed gaat maken voor de sprint. De uitslag van de sprint bepaald alsnog de startopstelling van de race op zondag. Het format valt nog steeds niet zo goed bij iedereen.

Ook Haas-teambaas Günther Steiner is niet geheel tevreden met het huidige format. Vooral de tweede vrije training op zaterdag valt niet goed bij de Italiaan. In gesprek met Ekstra Bladet is hij duidelijk: "Wie kijkt er nou naar een nutteloze training? We kunnen het wat pittiger maken door het een kwalificatie te maken voor de race. We hebben het daar nog niet over gehad maar ze denken al na over wat de volgende stap zal moeten zijn."