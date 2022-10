Villeneuve: "Verstappen verdient de titel, maar veel hulp gekregen door blunders Ferrari"

Jacques Villeneuve gelooft dat de fout van Charles Leclerc in Japan een domino-effect was van de blunders die Ferrari's seizoen hebben gekenmerkt. Hoewel het het onvermijdelijke alleen maar zou hebben uitgesteld, had Leclerc de kans om de achtervolging van het kampioenschap naar de Grand Prix van de Verenigde Staten te nemen toen hij er helemaal klaar voor leek om als tweede te eindigen na Max Verstappen in Japan.

Maar ondanks de aanhoudende druk van Verstappen's Red Bull-teamgenoot Sergio Perez, sneed Leclerc in de laatste ronde de laatste chicane van Suzuka af en werd door de stewards bestraft met een 5-seconden penalty waardoor hij als derde eindigde. Doordat er volledige punten werden toegekend ondanks dat het een verkorte race was, werd Verstappen bevestigd als tweevoudig wereldkampioen.

Hoewel hij 12 van de 18 Grands Prix van dit seizoen heeft gewonnen, heeft Verstappen een belangrijke helpende hand gekregen van Ferrari in de vorm van betrouwbaarheidsproblemen en mislukte strategieën die hen verschillende potentiële overwinningen hebben gekost. En er zijn ook fouten gemaakt door Leclerc, die nu punten heeft verloren door fouten in Imola, Paul Ricard en nu Suzuka, wat betekent dat de titelrace is afgelopen met nog vier races te gaan.

Villeneuve denkt dat de blunders van Ferrari hebben afgestraald op Leclerc. Zijn grootste fout was toen hij crashte terwijl hij de Franse Grand Prix leidde. De Canadees schrijft in zijn column voor Formule1.nl: "Het kampioenschap voor Max Verstappen is natuurlijk welverdiend. Behalve de eerste drie races was Red Bull bijna perfect. Ferrari zakte daarna in elkaar, het team ging veel te vaak in de fout waardoor ook de druk op Charles toenam. Hij begon ook fouten te maken en de vraag zal altijd blijven 'zou dat zijn gebeurd zonder de blunders van het team?' Zijn fout bij het leiden van de Franse Grand Prix uiteindelijk cruciaal voor het kampioenschap geweest. En in Japan gebeurde het opnieuw in de laatste bocht."

Suzuka was, denkt Villeneuve, de ideale plek voor Verstappen om het kampioenschap te behalen met de Honda-logo's terug op de RB18: "Natuurlijk, Verstappen zou het hoe dan ook hebben gewonnen, maar Red Bull heeft op deze manier het perfecte einde gekregen. Ze wonnen in het land van Honda toen de samenwerking weer hernieuwd is. Ze zijn echt supersterk geweest, hebben grote stappen gemaakt. Het zag er misschien makkelijk uit, maar vergis je niet, ik denk dat het belangrijkste verschil is dat de RB18 zijn banden niet opvreet zoals de Ferrari dat doet", zei de wereldkampioen van 1997.